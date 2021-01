’Post NL vraagt te veel van pakketbezorger’

Post NL wil dat pakketbezorgers het schema van de feestdagen aanhouden; minimaal 40 pakketjes per uur afleveren. Dit is toch dwangarbeid, vindt Danny Lim.

Als vakkenvuller bij AH moest ik 40 collies doen in een uur tijd: doos openmaken, zoek de locatie in de rekken, vullen, doos opruimen. Ik had nooit problemen met de tijd. Maar bij pakketbezorgers betekent dit: 100 meter of meer rijden, adres vinden, naar een parkeerplaats zoeken, de bagage deur openmaken, pakket pakken, bagagedeur dichtmaken, naar de deur lopen, bellen, en wachten. Onmogelijk.

Danny Lim

Wassenaar