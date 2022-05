Pim Fortuyn verheerlijkt

Legio mensen waren ervan overtuigd dat Pim, als premier, hun wensen in vervulling zou hebben gebracht. Fortuyn was echter het schoolvoorbeeld van het populistisch rechts. Allemaal grote ideeën en grote uitspraken en ondertussen alleen maar hitsen en rellen. Dat mag, maar het idee dat je zo een land kunt besturen blijkt keer op keer een illusie. Wanneer dat wel lukt zoals in Polen en Hongarije dan gaat de bijl aan de wet, de rechterlijke macht, de pers, de vrijheid van meningsuiting, en is sprake van grootschalige corruptie. Wie zit daar op te wachten?

Henk Versteeg, Nunspeet