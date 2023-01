Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen De manifestatie van de nieuwe Jomanda’s

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Ⓒ DE TELEGRAAF

Zit u op Twitter? Of Insta? Nee? Houden zo. De ene helft krijst, scheldt en tiert op de andere helft. Er zijn mensen die schaamteloos hun echtelijke ruzies online gooien. Er is een groepje professionele rouwers dat soms maanden achtereen virtuele kaarsjes brandt – ik zeg het maar even zoals het is – waarbij ik me altijd afvraag of de dierbare overledene zich aan gene zijde alsnog misbruikt voelt.