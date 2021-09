We kunnen in Zandvoort bij hoge uitzondering op het circuit-terrein rijden

Premium Autosport

Organisatie van 1985 kijkt met weemoed terug op laatste editie Dutch Grand Prix

Ook toen Zandvoort in 1985 zijn laatste Grand Prix organiseerde, was de Formule 1 al een miljoenenbal. Dat het met honderden vrijwilligers en weinig tot geen budget lukte de koningsklasse jarenlang in blessuretijd van de verouderde baan vast te houden, maakt de organisatie van toen nog trots. Al is ...