’Vertrouwen in Van Gaal’

Ook als u zegt te willen spelen met 2-3-5 (aanvallen is de beste verdediging), hebben we steeds vertrouwen in u. Maar u moet de grafiek wel voortzetten, van geen WK deelname in 2002, naar derde plek in 2014 en nu kampioen van 2022. Mensen gaan een bundel van uw gezegden verzamelen zoals mensen dat eerder deden met de bundel gezegden van Johan Cruijff. Wij allemaal houden van u en Truus. Succes.

Danny Lim,

Wassenaar