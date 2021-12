Wachten in de kou voor boosterprik

Tot mijn verbazing was er een lange rij, al vóór de tenten, die voor de ingang waren neergezet. In totaal moesten we 1,5 uur wachten, waarvan een uur in de kou. Veel ouderen konden ook niet lang staan. Eenmaal binnen waren er enkele stoelen. Ik hoorde later, dat er iets mis was met het computersysteem, daardoor liep blijkbaar alles uit, maar ik vind dit niet goed te praten. Van een verkeersregelaar hoorde ik, dat er die dag 1200 mensen gevaccineerd werden, en de dag erop 300. Waar is de logica? We hebben naderhand een klacht ingediend bij de GGD. Mijn ouders zijn ondertussen snotverkouden.

Emmy Vroesel