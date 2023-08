’Schrap rustige woensdag als postbezorgingsdag’

Het bezorgen van post wordt een steeds groter probleem in ons land door een toenemend personeelstekort. Nu is dat op zich vreemd want er staan honderduizenden mensen aan de kant en voor het bezorgen van post heb je toch echt geen hogere wiskunde nodig.

Maar er zijn natuurlijk meer oplossingen voorhanden. Geopperd wordt bijvoorbeeld om terug te gaan naar een vierdaagse bezorging en de rustige woensdag te schrappen. Maar dat mag dan weer niet van de EU. Denemarken zette die stap echter wel, maar wij als sufste jongetje van de klas durven dat weer niet en modderen door.

Crux van deze kwestie is dat we dergelijke nutteloze EU-regels gewoon aan onze laars moeten lappen. Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het (wel) gaat namelijk.

Jan Pronk, Beverwijk