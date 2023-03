Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Nan Zevenhek en Martine Groenewegen ’Doodstil over dreigende belastingstrop bedrijven’

Door Nan Zevenhek en Martine Groenewegen

Aquaduct voor de rivier de Vecht en de A1 bij Muiden. Ⓒ ANP/HH

In de verkiezingsdebatten gaat het niet of nauwelijks over de rekening voor ’droge voeten, voldoende water en natuur’, zien Nan Zevenhek en Martine Groenewegen. ,,Zonder tegengeluid gaan bedrijven, maar ook clubs, kerken, scholen en bibliotheken, veel meer belasting betalen.”