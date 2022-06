’Voedselcrisis voorkomen’

In Duitsland wordt al gesproken van een enorme crisis die jaren gaat duren nu Russische olie en gas geboycot wordt en de kraan dichtgaat. De EU heeft er blijkbaar ook niet over nagedacht dat Oekraïne een graanschuur is voor veel landen. En nu komt de sterkste troef op tafel voor Poetin, het graan van Oekraïne, dat nu met boten vol worden verscheept naar Syrië. En wat nu? Offeren we honderdduizend mensen op of bewegen we Oekraïne te geven wat Poetin wil om hiermee de oorlog te doen stoppen en praten we dan verder?

H. Deugd