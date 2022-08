’Wilders blijven beveiligen’

Die heeft het boek van Rushdie uit 1988, De Duivelsverzen, zeker niet gelezen, want de profeet Mohammed wordt er niet in zwart gemaakt. Maar Rushdie werd gek om almaar ondergedoken te zitten en zijn beveiliging werd min of meer opgeheven. Het geeft ook aan welke beproeving Geert Wilders al jaren ondergaat vanwege zijn denkbeelden. Knap zoals hij zich staande houdt en een voorbeeld is geworden voor iemand die de vrijheid van meningsuiting het grootste goed vindt. Maar laten we niet zo naïef zijn om zijn beveiliging te versoepelen!

Bas Overmars,

Amsterdam