’Foutenrapport per aannemer’

De Vereniging Eigen Huis heeft een lijstje gemaakt het gemiddelde aantal gebreken bij oplevering van nieuwbouwwoningen per gemeente. Dat lijkt me weinig zinvol.

In de nieuwbouwwijk waar ik woon is een aannemer actief die een gemiddelde van meer dan 50 gebreken per woning haalde, en eentje die op minder dan tien kwam.

Als de VEH lijstjes per aannemer maakt, weten we bij welke aannemer we wel en bij welke we niet moeten zijn. En het zal de aannemers prikkelen goed werk te leveren.

B. Goedhart, Nijkerk

