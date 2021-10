’Huis niet in box 3 belasten’

Het IMF en DNB willen de eigen woning in box 3 belasten als eigen vermogen. Eigenaren die een huis emt veel overwaarde bezitten, zouden daardoor de klos zijn. Het steeds opnieuw wijzigen van spelregels zorgt er voor dat de afstand tussen burger en overheid steeds groter wordt. Budgetneutraal wijzigen is nooit gelukt en gaat altijd ten koste van mensen. Door telkens weer een nieuwe melkkoe te vinden, stijgen de lasten extra terwijl inkomens en pensioenen achterblijven. Dat kan voor heel veel mensen niet langer meer, de rek is eruit, het elastiek knapt een keer. Stoppen dus met deze onzin.

H. Versteeg, Amersfoort