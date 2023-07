Uitslag Stelling: Mobiliteit fors onder druk

Koolmees wordt een gebrek aan creativiteit verweten om de drukte in de spits te bestrijden. „Het is weer zo ver, er is een probleem. De treinen zitten tijdens de spits overvol, en de oplossing? Een spitsheffing tijdens de spitsuren. Zo is het probleem door te betalen opgelost”, moppert een deelnemer, die betoogt dat mensen die tijdens de spitsuren reizen, vooral onderweg zijn naar hun werk. „En ze hiervoor ook nog eens extra te laten betalen, is ronduit een belachelijk plan. Je wordt gewoon gestraft omdat je naar je werk toe gaat.” Een andere tegenstander van de stelling valt bij: „Er zullen best mensen zijn die flexibel kunnen werken, maar het gros van de forenzen moet gewoon op tijd op zijn werk zijn.”

De meeste respondenten logenstraffen de bewering van Koolmees dat veel reizigers sinds corona op andere tijden dan de spits kunnen reizen. „Mensen gaan niet voor hun plezier als haringen in een ton zitten”, klinkt het. Velen werken gewoon nog op kantoortijden.

De meesten vrezen ook zelf grotendeels te moeten opdraaien voor een duurder treinkaartje: „De baas wil dat je hoe dan ook komt tegen een minimale reisvergoeding.” Sommigen vragen zich af waarom er tijdens de drukte niet meer materieel op het spoor wordt ingezet. „De kaartjes zijn al duur genoeg, velen zullen toch in de spitstijd moeten reizen. De drukte kan voor een redelijk groot deel ondervangen worden door langere treinen.”

Velen wijzen erop dat de mobiliteit in Nederland zwaar onder druk komt te staan. Duurdere treinkaartjes in de spits, terwijl rekeningrijden op de weg er ook aan komt. „Eerst de auto uit, zit je in het openbaar vervoer, dan gaan de tarieven flink omhoog. Schande.” Een andere criticus betreurt het dat de vervoersproblemen niet worden opgelost. „Ze willen files op de weg verminderen door mensen aan te sporen om met het ov te gaan en nu willen ze dat weer duurder maken. In Nederland is het altijd ’de omgekeerde wereld’.”

Ook zijn velen ontevreden over de dienstverlening van het spoorbedrijf. Eén van hen geeft de NS de wind van voren: „De NS heeft al keer op keer laten zien niet capabel te zijn om een groot aantal mensen te vervoeren. Daarbij komt dat de trein nog altijd duurder is dan de auto, daarnaast onbetrouwbaar en nog eens traag ook. Ik ben jaren geleden al overgestapt naar de auto en het duurt nog een hele tijd voor ik weer terug ga.”

Slechts een op de acht deelnemers denkt dat de plannen van Koolmees gaan werken. En dat komt dan vooral doordat het tarief voor een treinkaartje duurder wordt. „Prijsprikkel werkt overal”, voorziet iemand. Een ander verzucht dat er hoe dan ook iets moet gebeuren om de drukte in de piekuren tegen te gaan als de inzet van extra treinen en of langere treinen geen optie is.

De meeste deelnemers zijn somber over het vervoer in de (nabije) toekomst. De treinen in de spits zitten propvol en de files op de wegen zijn ook terug. Tegelijkertijd groeit de bevolking en blijft langer mobiel. De meesten vrezen een vervoersinfarct als er niet wordt ingegrepen.