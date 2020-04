Brief 2: ’Straks krijgt die moordenaar ook nog wachtgeld’

De Staat moet vanwege het ontbreken van een handtekening, een zogenaamde vormfout, ruim 2800 euro betalen aan Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn (Tel. 29/04).

We moeten waarschijnlijk niet gek opkijken als hij straks ook nog wachtgeld krijgt omdat de coronacrisis zijn plan uit 2019 om te ’emigreren’ onmogelijk maakt.

Want werkelijk waar, elke keer als deze man in het nieuws is, val je zowat van je stoel van verbazing van hetgeen hij allemaal voor elkaar krijgt bij onze rechters.

J.H. Dekker, Leusden

Stem op deze brief

of op één van de andere brieven