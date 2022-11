’Cryptoplatform moderne goudhandelaar’

Op mijn vraag of er uiteindelijk veel goud is gevonden, was het antwoord ontkennend. Slimme handelaren hadden het gerucht de wereld in geholpen dat er in de omgeving grote klompen goud waren gevonden. Hier kwamen grote aantallen goudzoekers op af die allemaal een schep, een houweel en een goudzeef nodig hadden. Toevallig hadden de handelaren deze artikelen op voorraad en konden deze voor woekerprijzen worden aangeschaft. Bovendien hadden deze goudzoekers ook allemaal tentjes of andere vormen van huisvesting nodig en moest er ook gegeten en gedronken worden en voor dames van plezier worden gezorgd. Ook daarvoor hadden de handelaren, u raadt het al, een oplossing. Aan het einde van de rit waren de handelaren de enigen die goud hadden verdiend aan de handel en keerden de goudzoekers berooid naar huis. Lees nu voor goud bitcoins, voor handelaren cryptoplatforms en voor goudzoekers bitcoinbeleggers en bedenk of er wellicht overeenkomsten zouden kunnen zijn.

Jos Schreurs,

Alphen aan den Rijn