Sonja Bakker schikt in plagiaatzaak

Eén van de gedupeerde foodbloggers in de plagiaatzaak rondom Sonja Bakker (47) heeft ingestemd met een schikking. Silvia Ribas Dunnirvine van de blog Garden in the Kitchen is met Bakker tot een oplossing gekomen, zo meldt ze aan Shownieuws.