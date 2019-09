’Zomertijd slecht voor biologische klok’

Bij Een Vandaag werd aandacht besteed aan de slapeloosheid bij een groot deel van onze jeugd. ’s Avonds niet in slaap kunnen komen en ’s morgens niet op tijd op weten op te staan. Gevolg irritatie en frustratie in de familie.

Zo gaven enkele ondervraagde jeugdige dames aan, we zijn al moe als we wakker worden. Een arts gaf een tweetal oplossingen aan, de eerste, waarvoor een ijzersterke discipline noodzakelijk is, is de wekker om 7.00 uur af te laten gaan, gelijk op te staan, de gordijnen openen en onder de douche. Met de kop onder de koude kraan is een oplossing die beter werkt, zo weet ik uit ervaring.

Daarnaast zijn er scholen die voor de brugklassen het eerste uur verschuiven van 8.30 naar 9.30 uur, zodat het voor de jongelui allemaal wat dragelijker wordt.

Een subliem idee, zeker, maar het kan nog simpeler. Als we de zomertijd afschaffen wordt het tijdstip van 9.30 uur van nu, vanzelf weer 8.30 uur. En ik kan u verzekeren dat het verzetten van de tijd, twee keer per jaar, niet alleen een aanslag is op de biologische klok van onze jeugd, maar er zijn ook anderen die erdoor van slag raken.

Henk Weggen, Odoorn