Brief 1 ’Combi GL/PvdA geen succes’

Dit bleek al uit de onderhandelingen bij de formatie van het kabinet twee jaar geleden. Jesse Klaver hield na het verlies van 6 (!) zetels wanhopig de hand vast van Lillianne Ploumen. Deze krampachtige samenwerking leidde toen ook al niet tot succes. Ook nu blijft de gedroomde extra winst van de ’fusie’ uit. Dat is ook niet vreemd. Het zijn nog steeds twee verschillende partijen met een compleet verschillende achterban die blijkbaar ook niet geloven in een samenwerking. De combinatie wordt ook niet de grootste partij in de Eerste kamer. Dat is sneu voor die jubelende Jesse Klaver, want dat waren zij wel (14 zetels, 2 meer dan de VVD).

Beide partijen moeten op eigen kracht hun idealen/standpunten herijken in het licht van de veranderende maatschappelijke omstandigheden en opvattingen zonder hun idealen te verloochenen. Alleen zo kunnen zij kiezers (terug)winnen. Met een fusie wordt dit doel niet bereikt, dat is nu wel duidelijk.

Huub Kapel