Uitslag Stelling: ’Fietshelm is betutteling’

Zo stelt een respondent: ,,Ik wil niet leven in een ’pech moet weg’-maatschappij. Dit risico hoort nu eenmaal bij fietsen.” Een ander vindt het betutteling: „Waar bemoeien die artsen zich mee?” En weer een andere criticus meent: ,,Laten die artsen en agenten zelf een helm opzetten. Ik doe daar niet aan mee.”

Een meerderheid van de deelnemers is niet geschrokken van het hoge aantal bejaarde fietsers dat de dood vond in het verkeer. Een respondent bagatelliseert het cijfer: ,,275 Doden, waar hebben we het over. Laten we niet de hele tijd mensen de schrik aanjagen.”

Een meerderheid vindt ook dat deze leeftijdsgroep nog prima in staat is om op een e-bike te fietsen. De meesten geloven ook niet dat 75-plussers zich iets gaan aantrekken van deze verkeersstatistieken. ,,Het is net als met rijden in de auto op hoge leeftijd. Ze zijn zelf enorm eigenwijs en bezorgde familie heeft er ook al niks over te zeggen”, klinkt het.

Slechts een vijfde van de stemmers heeft naar aanleiding van het nieuws over het hoge aantal verkeersdoden onder elektrische fietsers de neiging om een helm te gaan dragen. Een suggestie van een respondent: ,,Je zou fietshelmen gratis moeten aanbieden. Gratis is het toverwoord voor deze leeftijdsgroep, dan gaan ze het echt wel doen.” Iemand anders: ,,Inderdaad een helmplicht, voor iedereen en een cursusje omgaan met de e-bike voor de 75-plussers, zodat ze weten dat ze niet de enigen zijn op de weg.”

Bijna niemand gelooft dat een helmplicht voor de e-bike ook goed gehandhaafd gaat worden. Een respondent: ,,Ik ben zeker niet tegen op die helmplicht, maar dat handhaven lijkt me echt ondoenlijk.” Iemand anders vindt dat er eerst gehandhaafd moet worden op andere zaken, zoals het door rood rijden, op de stoep fietsen en op voorrangsregels. ,,En verbied vervolgens bakfietsen op de fietspaden. Daarna wil ik wel eens nadenken over een helmplicht.”

Driekwart van de respondenten wil ook niet dat er een helmplicht komt voor alle fietsers. Maar een voorstander denkt: ,,Het zal net zo gaan als de gordelplicht in de auto, want het is een goede zaak als ongevallen met hoofdletsel voorkomen kunnen worden.”

Hoewel de meesten geen voorstander zijn van een helm op de e-bike, zien zij een snelheidsbegrenzer op de elektrische fiets wel zitten. ,,Het zijn de snelheidsmaniakken op de e-bikes die je plotseling voorbijrazen en de oudere fietser schrik aanjagen.” Een stemmer ziet liever andere maatregelen: ,,Probeer eerst eens die appende en telefonerende jeugd op de fiets eens te beboeten.”

Twee derde van de stemmers vindt trouwens niet dat andere weggebruikers zich moeten aanpassen aan de nog steeds groeiende groep van e-bikers. ,Iedere weggebruiker moet rekening houden met andere weggebruikers en zich aanpassen, of het nu een auto is of een e-biker.” Wel denkt twee derde van de deelnemers dat wegen en fietspaden veiliger gemaakt moeten worden. ,,Wijzig de regels eens en zorg dat fietsers niet meer naast elkaar mogen fietsen. Inhalen is zo veel te gevaarlijk.”