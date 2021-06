Pandemiemiljonair Sywert van Lienden ondernemer in mooipraten

De een zijn pandemie is de ander zijn brood. Pandemiemiljonairs moeten nog uit de kast komen. Een pandemiemiljonair is letterlijk uit de kast getrokken door de media. Ik ben geen liefhebber van een heksenjacht of een publieke steniging. Sywert van Lienden is al genoeg gestraft door de publieke opinie. Deze jonge miljonair heeft zijn geld (juridisch) rechtmatig verdiend. Van Lienden, ooit een knappe jongen zonder vermogen, heeft de collectieve angst en paniek benut om zichzelf te verrijken. Doordat hij met publiek geld miljonair is geworden, moeten we onderzoeken of er ook moreel en politiek rechtmatig is gehandeld.