’Vraagtekens bij wachtgeldregeling’

De rij van politici die stoppen is vrijwel schier oneindig en er is nog zo’n 4 maanden te gaan tot de verkiezingen. Mevrouw Simons was niet in staat om het gekonkel binnen haar partij in Amsterdam het hoofd te bieden en verlaat het zinkende schip en mijnheer Azarkan vindt het ook welletjes bij Denk en gaat iets anders doen. En zo zijn er nog veel meer politici die volledig op vrijwillige basis de politiek verlaten, maar desondanks wel in aanmerking komen voor wachtgeld. Maximaal een dikke 3 jaar maar liefst. Dat er een wachtgeldregeling is voor politici is te billijken, anders vind je nooit iemand voor publieke functies. Maar dat dit kan en nog altijd in stand wordt gehouden is schandalig en een dikke middelvinger naar de rest van van Nederland.

Jan Pronk, Beverwijk