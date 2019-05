Brief 3 ’Rutte moet rug recht houden’

Bewaking van de buitengrenzen van de EU was al meer dan 20 jaar een Europese taak en ook de beveiliging van Europa is een primaire taak van de EU. Maar Brussel heeft echter op dit gebied altijd achterover geleund en heeft Amerika voor het karretje gespannen. Intern is er nog zoveel te halen (denk aan Strasbourg in Frankrijk en de verspilling) Ik hoop dat Rutte dit keer z’n rug recht houden en niet overstag gaat want een kleinere en efficiëntere EU kan met minder geld toe.

Auke Jan Poutsma, Roerdalen

