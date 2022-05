’Studenten betrokken bij ouderen’

Daar kwamen we achter tijdens een zogeheten gelukswandeling georganiseerd door Misja Immink met de oudere bewoners van woonzorglocatie Laurens Simeon & Anna.

Wij, als aspirantsleden van dispuut Weergaloos begeleidden als vrijwilligers de ouderen met rolstoel bij een wandeling door de buurt van Feyenoord in Rotterdam. We kregen allemaal ballonnen mee, die we mochten uitdelen aan mensen met wie wij het geluk wilden delen. Daarmee staat de ballon als symbool voor geluk. We gaven de ballonnen weg aan een aantal unieke personen die we onderweg tegenkwamen; Een vrouw met een voortuin gevuld met kabouters, een man die verkleed als Elvis Presley door het leven gaat en een vrouw die de dag ervoor haar man verloren had „Zij verdient een extra stukje van mijn geluk,” zei bewoner Nel, terwijl ze haar ballon weggaf “zo helpen we elkaar een beetje.” Zowel de ouderen als de studenten waren ontroerd en al wandelend kwamen beide groepen tot de conclusie dat je vaker om je heen moet kijken.

Wij moedigen andere studenten in Nederland aan hetzelfde te doen: toon je betrokkenheid, vraag af en toe eens aan je medestudenten en andere mensen om je heen hoe het met ze gaat, zo helpen we elkaar een handje, en leren we dat leeftijd daar geen rol in speelt.

Pip van Gelderen, 8e lichting DD Weergaloos