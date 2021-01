’Supermarkten laten het afweten’

Bijna iedereen komt wel minimaal 1 x per week in een supermarkt. Dat is een beweging van miljoenen mensen.

In het begin van Covid-19 werden grondige maatregelen getroffen o.a. het na gebruik schoonmaken van winkelwagentjes, het plaatsen van middelen voor het desinfecteren van je handen, surveilleren op de winkelvloer, en later toezicht op het dragen van mondkapjes één persoon per winkelwagentje.

De huidige situatie is penibel, de verwachting is dat we voor cruciale beslissingen komen te staan en dat de lockdown verlengd moet worden.

En wat zien we: het overgrote deel van de supermarkten lappen de regels aan hun laars. Geen controle, geen schoonmaak van winkelwagentjes en geen mogelijkheid om handen te desinfecteren. En dat terwijl de supermarkten ’ten koste van horeca’ miljoenen meer winst boeken. Er is maar één woord voor: schandalig!

Waarom grijpt de overheid niet in en verplicht ze supermarkten tot maximale voorzorgsmaatregelen te dwingen?

Wim Spaan, Malden