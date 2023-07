’Vertrek Renske Leijten groot verlies’

Als Renske Leijten in de Tweede Kamer naar voren kwam om het woord te voeren dan zat je op het puntje van je stoel. Deze volksvertegenwoordiger wist goed de vinger op de zere plek te leggen en wist het gevoel van de burgers goed te verwoorden. Dat zij na 17 jaar de Tweede Kamer gaat verlaten is niet zo vreemd, en ook niet dat zij dit met een bitter gevoel doet. Want immers het merendeel van de burgers is het vertrouwen is het kabinet al lang verloren. Maar dat zij zelfs aangeeft dat het een giftige omgeving is, geeft aan dat onze democratie diep is weg gezonken. Renske dank voor je inzet voor al die dit hard nodig hebben!

Nico Willemse, Uithoorn