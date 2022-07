Premium Het beste van De Telegraaf

Sinds wanneer zijn huidskleur en herkomst een excuus voor ’foute’ politiek?

Door assita kanko Kopieer naar clipboard

Sinds wanneer is huidskleur en herkomst een excuus voor ’foute’ politiek? Dat je allochtoon en vrouw bent geeft je geen recht om nalatig en incompetent te zijn. Zeker niet op een serieuze functie als het ministerie van buitenlandse zaken in tijden van oorlog. Dat het woke gedachtengoed racisme en fatalisme van de zuiverste soort is valt me weer op deze week.