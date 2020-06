Ombudsman: Een hindernisbaan zonder finish

Zij vragen de rechtbank om toelating tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Dan moeten zij in 3 jaar zoveel mogelijk schuld terugbetalen. De rest wordt kwijtgescholden en je start met een 'schone lei'. Voor hen de enige manier om ooit van hun schuld af te komen. Maar de rechter wijst hun aanvraag af omdat hun verzoekschrift niet compleet was. Inmiddels leven Herman en zijn vrouw al twaalf jaar met hun schuld van een karig inkomen en zonder franje. Zij zouden er alles voor geven om in de schuldsanering te komen, zodat er weer toekomst is. Maar een oplossing is nog niet in zicht.

Harm* komt financieel in de problemen na zijn scheiding. Het huis dat hij heeft met zijn ex staat onder water en moet verkocht worden. Ook zijn er andere schulden en hij verliest zijn baan. Tot overmaat van ramp treft hij een schuldenbewindvoerder die hem nog verder de schulden in brengt door slecht beheer van zijn geldzaken. Voor Harm een traumatische ervaring.

Ook doet de bewindvoerder geen enkele poging hem de Wsnp in te krijgen. Hij zit nu al jaren diep in de schulden en ziet geen uitweg.

Zoals Herman en Harm zitten veel meer mensen diep in de schulden, zonder enig uitzicht op een schuldenvrije toekomst. Ook niet met hulp van de gemeente. Zij zijn sociaal en financieel op een zijspoor beland.

Voor hen is de Wsnp de laatste strohalm om met een schone lei te beginnen. Wij zien echter dat alleen al de weg naar de start hiervan een hindernisbaan is, waarvan velen de finish niet halen. Ook daalt het aantal mensen dat zich aanmeldt voor de Wsnp al jaren sterk. Terwijl het aantal mensen met problematische schulden hoog blijft (zo'n 550.000 huishoudens).

Dat is zorgwekkend. Daarom hebben we donderdag bij de overheid aandacht gevraagd voor deze groep burgers. Ook met het oog op de corona-crisis waardoor nog meer mensen in problematische schulden terecht zullen komen. Zij verdienen een tweede kans, betere begeleiding en een laagdrempeliger toegang tot de Wsnp.

* Gefingeerde namen