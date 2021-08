Uitslag Stelling: ’Eens houdt de steun op’

Het einde van de regelingen voor coronasteun is namelijk in zicht, maar deze branches hebben het nog steeds heel erg zwaar, omdat toeristen en congresgangers wegblijven. „Deze bedrijven zijn niet essentieel en komen heus wel weer terug als er weer behoeft aan is”, zo meent een respondent die het prima vindt als er bedrijven omvallen.

De toerisme- en congresbranche zal het de komende jaren moeilijk blijven hebben, zo denkt een meerderheid van de deelnemers. Respondenten verwachten na het stoppen van de coronasteun dan ook een zogeheten shake-out, waarbij alleen de sterkste bedrijven zullen blijven. Een andere respondent vindt dat die shake-out hard nodig is: ,,Zo verlaten de zwakke partijen die het zonder corona nooit hadden overleefd, eindelijk de markt.”

Ook de horeca- en recreatiebranche heeft het het afgelopen jaar moeilijk gehad, zo bleek uit de meest recente cijfers van het CBS. Dat zou volgens driekwart van de respondenten geen reden moeten zijn om de steun door te laten gaan. Een stemmer: „De horeca heeft de prijzen zo drastisch omhoog gegooid, die zorgt echt wel goed voor zichzelf.”

Respondenten willen de toerisme- en congresbranche zo weinig krediet geven, omdat de meesten vinden dat de problemen die ze nu hebben, vallen onder het gewone ondernemersrisico. Een reactie: „Er is jarenlang in deze branches grof geld verdiend. Ze kennen de risico’s dondersgoed. Soms zit het mee, soms zit het tegen.”

Toch zijn de meeste stemmers optimistisch over de langere termijn, zij denken dat de toerisme- en congresbranche over een aantal jaren weer op het oude niveau is. Het zal wel anders zijn, zo verwachten de meesten. Omdat de afgelopen anderhalf jaar veel via beeldscherm is vergaderd, zullen bedrijven minder behoefte hebben om bij elkaar te komen. Een respondent maakt onderscheid tussen het toerisme en de congresbranche: „Toerisme zal heel snel wel weer boven Jan komen. Bij congressen was het voor corona al aan de gang, die waren al steeds meer aan het veranderen in online evenementen.”

Van een meerderheid zou het ook wat minder mogen met het toerisme en de congressen. Minder vliegen voor congressen vindt een grote meerderheid een goed idee. Een iets kleinere groep respondenten vindt dat het ook wel wat minder mag met het toerisme. „Ter wille van het klimaat mogen we echt wel wat verstandiger omgaan met het reizen. Ons eigen land is ook prachtig.” Van een respondent mogen de toeristen ook wel wegblijven. „Ik vind het heerlijk rustig.”

Als beide branches inderdaad in het slop raken, dan moet er volgens een meerderheid van de respondenten een plan komen om werknemers te begeleiden naar ander soort werk. Een respondent vindt dat niet nodig. „De horeca bijvoorbeeld heeft nu al een gierend tekort aan personeel, omdat die al elders werk hebben gevonden.” Een andere stemmer maakt zich wel zorgen. „Er werken zoveel mensen in deze sectoren, het zou heel erg zijn als zij allemaal werkloos zouden worden, vooral voor de ouderen.”