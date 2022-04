’Bestuurlijk elan Rutte IV onzichtbaar’

Er is geen minister die een beetje kleur geeft aan dit kabinet en boven de grijze middelmaat uitstijgt. Nee, erger nog: het is meer van hetzelfde. Minister De Jonge die informatie achterhoudt, Hoekstra van Buitenlandse Zaken die niet op de hoogte is van het sanctiebeleid en de aanstelling van de oudgediende Stef Blok die dat beleid nu moet gaan coördineren. Ook de frisheid en het gevoel van urgentie bij de nieuwe lichtgewicht ministers zoals Jetten (Klimaat en Energie) en Van der Wal (Natuur en Stikstof) ontbreekt. Hoogste tijd dat de dames en heren eens uit de startblokken komen, want de problemen stapelen zich almaar op!

Bas Overmars, Amsterdam