Uitslag Stelling: Fietsers zien niets in helm

Het aantal fietsen in Nederland neemt toe, en door corona verkiezen forenzen de tweewieler steeds vaker boven het openbaar vervoer. Een reactie: „Vooral het e-bikegebruik is toegenomen door corona. Dat er meer fietsers zijn, is nog te billijken. Maar vooral gevaarlijk is het verschil in snelheid”.

Een andere respondent bestempelt de grote groepen wielrenners tot ’coronafietsers’, die vanwege meer vrije tijd hardfietsen als hobby hebben genomen. Iemand anders denkt dat de grote fietsdichtheid geen blijvertje is: „Wacht maar, als corona voorbij is, pakt iedereen weer massaal de auto”.

De Nederlandse infrastructuur is niet voldoende toegerust op zoveel fietsen, zo vindt een ruime twee derde van de deelnemers. Een reactie: „Vooral in de stad moet meer ruimte voor fietsers komen en minder voor auto’s.” Iemand anders: „Bredere fietspaden en minder auto-asfalt”.

Toch vindt nog een flinke meerderheid dat Nederland nog steeds trots mag zijn op de reputatie als fietsland. Een stemmer: „Door die fietspaden zijn we zeker een mooi fietsland. Maar we zouden inderdaad de snelle fietsers op de rijbaan moeten laten, net als in België en Frankrijk. Vervelend voor automobilisten, maar het zorgt voor minder irritaties van fietsers onderling”.

Verder vinden veruit de meeste respondenten dat vanuit milieuoogpunt het fietsen nog steeds gestimuleerd moet worden. Ook vindt bijna iedereen het begrijpelijk dat reizigers met het oog op corona de fiets verkiezen boven het openbaar vervoer.

Een fikse meerderheid vindt de fiets nog steeds een veilig vervoermiddel. Een deelnemer plaatst hier wat kanttekeningen bij: „Fietsers werden altijd betiteld als ’zwakke’ weggebruikers. Maar door de ongebreidelde wildgroei aan bakfietsen en e-bikes in alle vormen en maten, is dat natuurlijk helemaal niet meer zo. De chaos is compleet”.

Fietsen is veilig, maar wel zonder helm. Twee derde van de respondenten ziet niks in een helmplicht voor wielrijders. Een reactie: „Als er een helmplicht komt, dan levert een groot deel van de fietsers hun rijwiel weer in en pakt de auto”.

De meeste stemmers zouden het wel veiliger vinden als er op het fietspad een maximumsnelheid gaat gelden. In Amsterdam zijn op sommige plekken auto’s ’te gast’ op de rijbaan. Dat fietsers en automobilisten op deze manier de rijbaan gaan delen, vinden minder respondenten -maar nog wel een meerderheid- een goed idee.

Mocht het zover komen dat snelle rijwielen naar de rijbaan moeten worden verbannen, dan zien de meeste deelnemers de wielrenners het liefste gaan. Deze groep fietsers krijgt ook - met grote voorsprong - de twijfelachtige eer de grootste brokkenpiloten te zijn.

Een opsomming van irritaties: ’asociaal’, ’gevaarlijk’, ’agressief’, ’vervelend’ en ’dominant’. Iemand hoopt echter: „Laten we in dit mooie fietsland begrip voor elkaar tonen en elkaar de ruimte geven. Dat geldt voor wielrenners, maar toch zeker ook voor e-bikers”.