’Respect voor de driekleur’

Het gaat volgens hen om de veiligheid bij viaducten, maar voor mij staat de Nederlandse vlag voor vrijheid, verbroedering en trots. Dus weghalen die omgekeerde vlaggen, want de Nederlandse vlag staat voor alles waar we we trots op zijn in ons kikkerlandje: zeker onze vermaarde landbouw, maar ook waterwerken, unieke sportprestaties en niet te vergeten ons compromismodel. Uiteindelijk vinden we ook voor het stikstofprobleem een oplossing, maar dan wel in overleg en met respect voor onze driekleur!

Bas Overmars