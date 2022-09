’Pensioengedrocht is ons opgedrongen’

Er zijn zoveel mensen, instanties en zogenaamde pensioendeskundigen die hier een bijdrage aan hebben geleverd dat niemand het nog echt snapt. Daarnaast liggen er weer allerlei kosten op de loer, want de snelle pensioenjongens moeten natuurlijk ook wat blijven verdienen. We hebben op dit moment het beste pensioenstelsel ter wereld, alleen door de belachelijke politieke regelgeving (waar bemoeien ze zich eigenlijk mee?) is er al jarenlang onterecht niet geïndexeerd. Vervang de rekenrente door een rekenrendement en alle problemen zijn opgelost. Er is terecht verzet van verschillende ouderorganisaties richting deze nieuwe pensioenwet. Er komen alleen maar meer regels, meer kosten en niemand die het nog snapt. Ver weg blijven van dit niets oplossende pensioengedrocht.

Jan Pronk, Beverwijk