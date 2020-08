Vakantie: in beton gegoten recht?

Op vakantie gaan is nog nooit zo’n beladen onderwerp geweest als deze zomer. Door de coronapandemie is het uiterst onzeker of jouw favoriete vakantiebestemming wel bereikbaar is. En ook al luier je ver weg lekker in de zon, je loopt de kans dat je bij thuiskomst twee weken in quarantaine moet omdat voor jouw vakantieland opeens code oranje is afgegeven. En waarom zou je op vakantie willen naar een gebied, waarvan je voor vertrek al weet dat je er op straat toch een mondkapje moet dragen? Is dat nog wel onbekommerd vakantie vieren? Heb je daar het hele jaar voor zitten buffelen om twee weken als een soort wandelende patiënt te moeten leven?