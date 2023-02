Premium Het beste van De Telegraaf

Zeventig jaar leed

Door Fadime Demir Kopieer naar clipboard

Veertig jaar lang zwijgen. Dat deed Dick Sies, een van de laatste overlevenden van de watersnoodramp. Het is deze woensdag precies zeventig jaar geleden dat ons land werd getroffen door de grootste natuurramp van de 20e eeuw. De dijken braken die nacht door, hele delen van Nederland raakten overstroomd. Het water verwoestte dorpen en nam het leven van 1836 mensen. Onder wie de vader, moeder, oma, zusje, opa, oom en nichtje van Dick Sies. De datum 1 februari 1953 staat in het collectief geheugen van de Nederlandse geschiedenis gegrift. Voor het destijds zesjarig Zeeuwse jongetje Dick was het een abrupt einde aan zijn zorgeloze kindertijd.