’Met z’n allen naast het terras’

Zondag was het fris, maar heerlijk wandel- of fietsweer. Ik maakte een mooie fietstocht in de regio Nijmegen. Onderweg langs meerdere ’uitspanningen’ gekomen waar de eigenaren het hoofd enigszins boven water wilden houden door vanachter een soort loket ’coffee to go’ of iets anders te verkopen.

Hier werd gretig gebruik van gemaakt en drommen mensen zaten op een paaltje of muurtje het gekochte te nuttigen. Een fraai gezicht met de naastgelegen terrassen die van Mark Rutte leeg moeten blijven!

De mensen mogen wel naast het terras staan of op een muurtje zitten. Mijnheer Rutte, een vraag aan u, bent u nou gek of ben ik het?

Tjeu Claase, Malden