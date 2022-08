’Inschattingsfouten bij rechtszaak Peter R de Vries’

Er zijn hier sowieso twee inschattingsfouten gemaakt. Allereerst wist men bij aanvang van het proces al dat de rechter in de zomer zou vertrekken en dus had er meteen een reserverechter benoemd moeten worden. Maar, en dat is twee, men vond dat niet nodig, omdat het proces daarvoor niet belangrijk genoeg werd geacht. Belachelijk, want wegens de dood van De Vries ging er een schok door Nederland. Hopelijk hoeven zijn kinderen en de geliefde van Peter niet nogmaals op te draven. Zij hebben hun woordje al op moedige wijze gedaan!

Bas Overmars