’Geldt privacy niet voor slachtoffers?’

Dit om de zaak persoonlijker en sterker te maken. Waar zijn hier de regels van het AVG? Die zijn er toch voor om jou persoonsgegevens te beschermen? Of geldt dat niet voor slachtoffers!

Dit is echt te schandalig voor woorden. Je bent op deze manier dubbel slachtoffer. Want je weet dat de dader alles over je weet. Dit Nederland verbaast mij steeds meer. En het wordt er niet beter op. Nederland, bescherm toch eens de burger die het echt verdient.

Aafje van der Wiel, Goingarijp