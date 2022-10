’Oorlog kent alleen maar verliezers’

Helaas beschikt Rusland over een indrukwekkend arsenaal raketten en andere geavanceerde wapens, om maar te zwijgen van kernwapens. Tevens kan Poetin rekenen op de steun van b.v. Iran, Belarus, Noord Korea en China. Uiteraard wordt dat door betreffende landen in alle toonaarden ontkend. Dat er bewijs is terug te vinden in resten van bijvoorbeeld neergehaalde drones doet dan niet ter zake. Al met al geeft ook de oorlog in Oekraïne maar weer eens aan hoe zinloos oorlog voeren is. Zie de idioot hoge defensie uitgaven van veel landen, voedseltekorten, energiecrisis, financiële crisis, miljoenen mensen op de vlucht, dus een immigratiecrisis, polarisatie, de vertrouwensbreuk tussen naties, enzovoorts. Het allerbelangrijkste is uiteraard het verlies van grote aantallen mensenlevens en immense aantallen gewonden. Poetin heeft een groot deel van de wereld in het verderf gestort. Het zal ijdele hoop zijn maar ik hoop dat de man ooit ter verantwoording wordt geroepen.

M. Bosma