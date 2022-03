Premium Het beste van De Telegraaf

In Het Vizier Hoe je je leven om de gevaren heen vouwt

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Voor vertrek naar een oorlogsland sla je naast een kogelwerend vest, helm en satelliettelefoon natuurlijk ook het nodige advies in. Van een ambassadeur in Irak die voor de evacuatie uit Afghanistan werd ingevlogen tot een collega die Rusland is uitgezet toen dat nog een unicum was.