’Meer sympathie voor Otten’

Hoe dat komt?! Dat is een persoonlijke afweging. Evenzo als dat bv. Wilders best idiote uitspraken doet, waarmee je echt niets wint in de politiek! Sterker, het gaat zelfs tegen je werken. Dat moeten juist politici toch moeten weten!

Tsja, helaas praat Thierry Baudet ook nogal zweverig af en toe. Iets waar de gewone, wellicht wat minder goed opgeleide, modale man helemaal geen boodschap aan heeft!

Ben trouwens benieuwd hoe zijn beste politieke kameraad, de heer Hiddema, erover denkt!?

Renske van Reeken, Den Haag.