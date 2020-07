’Klaar met ontwrichtende boerenacties’

Maar dan wel op een heel andere manier dan voorheen. Als iedereen met een auto die dag thuis blijft, dan komen ze die dag niet in de file te staan. Want de boeren, die blijven die dag niét thuis. Die gaan weer massaal met de trekker de weg op. Oproepen tot in feite een vrijwillige gijzeling? Een milde vorm van extremisme is het. Alsof er niet meer gewerkt hoeft te worden. Dat kan natuurlijk niet.

Na alle ellende die de boeren tot nu toe op de weg hebben veroorzaakt moet het afgelopen zijn. Voor eens en altijd moet daar de politie, desnoods bijgestaan door het leger, een eind aan maken. Wetshandhaving! Dát eist een geordende samenleving. Het coronavirus is al ontwrichtend genoeg geweest. Daar hebben we de boeren niet meer voor nodig. Het is genoeg geweest.

Jan Muijs, Tilburg