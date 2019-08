’Pride is nodig, maar moet dat zo overdreven?’

Tegelijk is het meer dan nodig dat we ons realiseren dat de positie van homo-gemeenschap in de maatschappij nog altijd niet ideaal is. Teenentander schrijft: „In Heerlen wordt een koppeltje weggepest, bij de christenfundamentalisten op scholen wordt gepredikt dat LHBT’ers genezen moeten worden en moslims vinden dat homo’s van het dak moeten worden gedonderd. Welkom in het bejubelde gave vrije land, over jezelf voor de gek houden gesproken.”

De vraag is of je dat oplost met een extravagante boottocht door de Amsterdamse grachten. Pascal-1985 denkt van niet: „Wil je jezelf zijn? Ga je dan verkleden op je eigen slaapkamer maar laat anderen met rust! LHBT is oké, zolang anderen hiermee niet gestoord worden!”

Normaal

AstridR: „Als je normaal behandeld wilt worden, zal je je normaal moeten gedragen. En laat nou zo’n botenparade volkomen niet normaal zijn. Als een stel hetero’s zoiets zou doen, werden ze meteen gearresteerd wegens schending van de eerbaarheid.”

"De manier waarop iedereen zich gedraagt op die boten, werkt als een rode lap op een stier"

Romati: „Dit soort optochten helpt de emancipatie totaal niet. Deze mening wordt ook gedeeld door homovrienden. De manier waarop iedereen zich gedraagt op die boten, werkt als een rode lap op een stier.”

Commercie

Er wordt ook getwijfeld aan de oprechte bedoelingen van de deelnemers. Cor: „Het is een grote commerciële business geworden en heeft totaal niet te maken wie of wat je bent. Leef gewoon wie of wat je bent, daar hoeft helemaal niet zo’n uiterlijk vertoon bij.” En Josvankuyck710 zegt: „Wees gewoon en leef gewoon, dan word je geaccepteerd. Nu is het een verdienmodel voor Amsterdam.”

Veel antipathie dus tegen de botenparade en dat maakt mensen ook wat zuur. Durske717 constateert dat de tolerantie nog ver te zoeken is: „Tolerantie is nog ver te zoeken, als ik de reacties hier lees. Ik lees veel dat ze normaal moeten doen en dat de boottochten overdreven zijn. Wie bepaalt wat er ’normaal’ is? Er heerst nog zoveel schijntolerantie, mannen durven niet hand in hand te lopen, want we weten allemaal wat de gevolgen zijn. Schreeuwers die beweren dat een boottocht niet meehelpt aan acceptatie, die moeten zich eens achter hun oren krabben en interesse tonen in wat de daadwerkelijke reden is waarom dit nodig is.”

Oorzaak

Frank 1965 vindt het vooral jammer dat een dergelijk evenement nog steeds nodig is: „Waar ligt de oorzaak? Ligt het aan de agent die geen aangifte wil opnemen voor discriminatie of mishandeling? Ligt het aan het OM, dat de zaak seponeert wegens gebrek aan bewijs ondanks de verwondingen en breuken die door menselijk handelen veroorzaakt zijn? Ligt het aan de rechter die een (voorwaardelijke) taakstraf oplegt? Ligt het aan de politiek die geweld tegen deze groepen afkeurt en weer verder gaan met de orde van de dag? Het moet ergens aan liggen dat er weinig acceptatie is.”

"Gezellig, feesten, mensen ontmoeten en gezelligheid"

Er zijn ook mensen die de Pride gewoon als een gezellig feestje zien. Manon33 gaat „als lesbienne elk jaar. Gezellig, feesten, mensen ontmoeten en gezelligheid! Kijk er altijd naar uit! Maar helpt het om LHBT’ers als gewoon te gaan zien? Mm, niet echt. Ik vind het een leuk feestje dat gewoon moet blijven, maar het onderscheidt juist in plaats van dat het eenheid creëert.”

Hollandsch Glorie zegt dat ook: „Ik ben zelf een LHBT’er. En ik vind dat dit niet werkt voor acceptatie. Dat er aandacht voor moet zijn, is zeker! Want zo tolerant is Nederland niet, hoor. Ook de gewone Nederlanders niet. Ze willen dat graag geloven, maar het is zeker niet waar. Z’n evenement is wel leuk en goed, maar het zorgt er juist voor dat je als homo als anders wordt gezien. Te uitbundig, te over the top, too much!”

Averechts

En dat stuit ook hetero’s tegen de borst. Bvdoorn-63261: „Iedereen mag denken, doen, spreken, zoals hij/zij wil, maar moet dat iedereen door de strot geboord worden die er anders over denkt? De hele week voorafgaand aan de ’parade’, werden we door de NPO doodgegooid met programma’s over dit thema. Bij mij werkt het averechts. Ieder zijn ding, prima, maar dit evenement vind ik aanstootgevend en ordinair.”

"Als homoseksualiteit zo geaccepteerd zou zijn als sommigen lijken te denken, zou dit vertoon niet nodig zijn"

J_k_hendriks411 op zijn beurt vindt dat weer bekrompen: „Ik proef hier een sfeer van ’Je mag wel homo zijn, maar ik wil het niet zien’. Als homoseksualiteit zo geaccepteerd zou zijn als sommigen lijken te denken, zou dit vertoon niet nodig zijn.”

R.v.S. denkt alweer aan de dag van morgen: „Vandaag een paar uurtjes code roze in de regio Amsterdam en daarna gaan we weer gewoon verder met belangrijkere zaken.”