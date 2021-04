Tijd voor andere relatie tussen burger en overheid

Herman Wijffels, econoom en formateur des vaderlands, had het zondag j.l. in Buitenhof over het verschil in bestuursstijl die nu gangbaar is ten opzichte van de bestuursstijl waar „dissident” Pieter Omtzigt symbool voor is komen te staan. Enerzijds een gesloten ambtelijke bestuursstijl en het alternatief is dan een open, meer burgergerichte bestuursvisie. Het open vizier versus de zwartgelakte zinnetjes op met tegenzin geleverde achterkamerdocumenten. Van klimaattafels tot toeslagenaffaire. Het „wie zei wat en in welke hoedanigheid” is in een gesloten bestuurscultuur iets voor intimi.