’Oostenrijk laat niks aan toeval over’

OMT-lid Mark Bonte liet zondagavond in Nieuwsuur zijn licht schijnen over welke kant het op zou gaan wanneer de coronacijfers niet zouden afnemen. We moeten er niet van opkijken dat aanstaande vrijdagavond weer een gedeeltelijke lockdown wordt uitgesproken.

Vooral nadat sommige Brabantse gemeentes besloten hebben om toch ’de elfde van de elfde’ feesten te laten doorgaan. Terechte opmerking van hun zijde was wel, waarom zouden wij in de pas moeten gaan lopen terwijl andere grote evenementen gewoon door kunnen gaan. En misschien hebben ze daarmee wel een beetje een punt. Maar met deze manier van denken rollen we zonder problemen de volgende lockdown binnen. Maar juist door het geven ’van speelruimte van denken’ in sommige bestuurlijke lagen krijgen we deze discussies.

Hadden we maar zo’n helder, streng beleid zoals o.a. in Israël of Oostenrijk. In het Alpenland bijvoorbeeld mag alleen iedereen die gevaccineerd of genezen is van corona naar de horeca. Daar laten ze niks aan het toeval over. Daar weet iedereen vooraf waar ze aan toe zijn.

Mario Verhees, Asten