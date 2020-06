Instappen in bomvol vliegtuig? Ja, ik zou het wel durven

Wat zou jij doen? Die vraag is mij de afgelopen dagen veel gesteld, naar aanleiding van plaatjes van bomvolle vliegtuigen die langskwamen. Nu Transavia weer begonnen is met vliegen, stroomt de mailbox vol met vragen van lezers en andere media die allemaal willen weten of vliegen wel veilig kan. Daaruit maak ik op dat we staan te trappelen om weer te reizen. Maar iedereen weet ook dat de coronapandemie niet onder controle is, wat de reden is van de onrust.