’Asielstroom daadkrachtig aanpakken’

Wat daarnaast opvalt is dat het aantal alleen reizende minderjarigen ( amv'ers ) ook toeneemt, die vervolgens na erkenning van de asielaanvraag ouders, broers en zussen laten overkomen. Deze gezinshereniging is nu precies wat de VVD aan banden wilde leggen en D66 en de CU juist niet. Maar door deze ontwikkeling is het niet moeilijk om vast te stellen dat de amv -methode blijkbaar uiterst effectief is en dus ook steeds meer wordt toegepast. D66 en de CU sluiten hier hun ogen voor en vinden het blijkbaar geen probleem om met open ogen in deze doordachte asielzwendel te trappen. Wat dat is het wel degelijk in de meeste gevallen. Ongelofelijk dat deze beide regeringspartijen hun grenzeloze naïviteit maar niet van zich af konden werpen. Alleen daarom al is het goed dat dit kabinet uiteindelijk is gesneuveld. Nederland heeft namelijk behoefte aan daadkrachtige leiders die dit gaan aanpakken en niet aan goedgelovige politici die alles maar met de mantel der liefde willen bedekken.

Jan Pronk, Beverwijk