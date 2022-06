’Amper CO2-reductie bij lagere snelheid’

Premium Columns

Stikstofcrisis: burgeroorlog of verbinden?

De stikstofcrisis heeft alles in zich om ’totaal te ontsporen’, zelfs in de richting van ’een burgeroorlog’. Aldus Gert-Jan Segers, leider van regeringspartij CU, deze week op de radio. Segers is geen onruststoker en zijn uitspraak is bedoeld als waarschuwing voor zowel het kabinet als de boeren: le...