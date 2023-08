’Beter op je spullen letten’

Bekijk ook: Zakkenrollers overspoelen de Nederlandse straten en evenementen

Zakkenrollers hebben zich de laatste jaren georganiseerd en komen uit landen als Zuid-Amerika, Afrika en het Oostblok. Bij grote festivals worden ze zelfs ingevlogen en honderden mensen raken daarbij hun portemonnee, sieraden of telefoon kwijt. Geen wonder als je ziet hoe zorgeloos mensen met hun spullen omgaan. Een telefoon in de kontzak? Een makkie! De politie weet daarbij altijd wel wat daders op te pakken maar het is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Er lijkt geen kruid tegen gewassen en het is werkelijk dweilen met de kraan open. Zo is nu al te voorspellen dat aanstaande zaterdag bij de Pride in Amsterdam velen van die criminelen op pad zijn om u van uw kostbaarheden te beroven. U bent gewaarschuwd!

Jan Muijs, Tilburg