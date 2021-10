’Schimmigheid rond vergoeding Poch’

De vanwege onterechte detentie vrijgesproken oud-piloot Julio Poch en demissionair minister Ferd Grapperhaus zijn het eens geworden over een financiële tegemoetkoming voor zijn deels geleden en nog te lijden schade op humanitaire gronden. De hoogte van dit bedrag wordt niet openbaar en met de benadrukking van Grapperhaus dat de Staat geen aansprakelijkheid erkent is dit een schimmige overeenkomst. Poch is onder verdachte omstandigheden door de toenmalige regering opgepakt, heeft acht jaar van zijn leven moeten missen, werd uiteindelijk vrijgesproken en nog durft deze minister te stellen dat de Staat geen schuld erkent, doch keert wel een financiële tegemoetkoming uit. Waarom mag de belastingbetaler de hoogte van dit bedrag niet weten? Moet schimmigheid hun falen verdoezelen?

Mevr. Brugman, Lelystad