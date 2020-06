Wij waren verbaasd maar ook blij verrast toen de volgende dag er een prachtig boeket bloemen werd bezorgd op ons adres met daarbij een kaartje: ’Veel plezier met de fietsen’. Dat vinden wij nu een heel aardige geste.

Henk Hulsebosch

